Олег Федорчук - после победы Украины над Марокко: Я знаю, почему африканские сборные, в рядах которых всегда были "звезды" мирового футбола, никогда не выигрывали престижные соревнования

Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук оценил выступление олимпийской сборной Украины в матче с Марокко (2:1) и предположил, как "сине-желтым" удалось вырвать победу в численном меньшинстве.

"Сейчас развитие событий в группе, где соревнуются наши олимпийцы, напоминает выступление национальной сборной Украины на недавнем Евро-2024. Опять неожиданное поражение на старте от аутсайдера, после вчерашней победы над значительно более сильным визави вернули интригу, и теперь ничего не остается, как в заключительном туре побеждать фаворита - Аргентину.

Что касается игры с Марокко, то в этой ситуации при счете - 1:1 мы бы радовались и ничейному итогу. С другой стороны были предпосылки, что все для наших может закончиться счастливо. Во-первых, было очень трудно, но украинцы терпели и довольно организованно отбивались, во-вторых, феерил в рамке наш вратарь, в-третьих, рулевой Руслан Ротань сделал правильные замены: с появлением Краснопира мяч начал задерживаться в передней линии, что позволяло выигрывать пространство, удачно он подыгрывал и партнерам. Ну и главное: я знаю ответ, почему африканские сборные, в рядах которых всегда были "звезды" мирового футбола, никогда не выигрывали престижные соревнования. Почему? Потому что им не хватает игровой дисциплины. Для них важно сыграть эффектно, атаковать большими силами, а что происходит у твоих ворот - это все второстепенно. Вот наши в конце компенсированного времени и воспользовались тем, что марокканцы банально не вернулись на свои позиции, но это уже их проблемы. Вчера был как раз тот случай, когда порядок побил класс.

Также пошли на пользу замены, тогда, как наставник африканцев не угадал с резервистами. Это радует, что ребята прибавляют, потому что впереди - Аргентина, в составе которой несколько чемпионов мира. Однако это не должно пугать подопечных Руслана Ротаня, на одних именах в футболе далеко не уедешь, еще надо убедиться, чего они стоят без Лионеля Месси. Будем надеяться, что наши олимпийцы одержат победу и в отличие от национальной сборной Украины, своим шансом выйти из группы воспользуются", - сказал Федорчук.