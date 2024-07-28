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Фейенорд следит за тремя игроками УПЛ - источник

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Фейенорд следит за тремя игроками УПЛ - источник

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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По информации Sport Arena, нидерландский "Фейенорд" следит за тремя украиннскими игроками: полузащитником "Динамо" Владимиром Бражко, полузащитником "Шахтера" Артемом Бондаренко и нападающим "Шахтера" Данило Сиканом.

Напомним, Бражко выступал за Украину на Евро-2024, а Сикан сейчас участвует в Олимпиаде, будучи в составе олимпийской сборной Украины. Бондаренко все клубное межсезонье проводит с "Шахтером".

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В прошлом сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов. В сезоне 2023/24 Бондаренко записал в актив 31 матч за "горняков", 6 голов и 8 результативных передач. Сикан сыграл в прошлом сезоне за "Шахтер" 33 поединка, отметился 9-ю забитыми мячами и 2-мя ассистами.

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Фейеноорд (Роттердам) Даниил Сикан Артем Бондаренко Владимир Бражко
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Источник:
sportarena.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
28.07.2024 в 19:08
На цих трьох вже висять цінники які Фейєнорд не потягне. Хай приглядаються до клубів з низькими трансферними запитами
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
28.07.2024 в 19:08
На цих трьох вже висять цінники які Фейєнорд не потягне. Хай приглядаються до клубів з низькими трансферними запитами
Ответить
0
0

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