Фейенорд следит за тремя игроками УПЛ - источник

По информации Sport Arena, нидерландский "Фейенорд" следит за тремя украиннскими игроками: полузащитником "Динамо" Владимиром Бражко, полузащитником "Шахтера" Артемом Бондаренко и нападающим "Шахтера" Данило Сиканом.

Напомним, Бражко выступал за Украину на Евро-2024, а Сикан сейчас участвует в Олимпиаде, будучи в составе олимпийской сборной Украины. Бондаренко все клубное межсезонье проводит с "Шахтером".

В прошлом сезоне Бражко сыграл за "Динамо" 30 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов. В сезоне 2023/24 Бондаренко записал в актив 31 матч за "горняков", 6 голов и 8 результативных передач. Сикан сыграл в прошлом сезоне за "Шахтер" 33 поединка, отметился 9-ю забитыми мячами и 2-мя ассистами.