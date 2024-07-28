Краснопир: Тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя

Нападающий олимпийской сборной Украины Игорь Краснопир поделился впечатлениями от матча против Марокко (2:1). Напомним, именно Краснопир забил решающий гол в компенсированное время.

"Рубчинский отдал передачу на Федора, и он сделал прострел. Я набегал и в одно касание закатил мяч в пустые ворота. Я до самого конца верил, что удастся забить, найти свой момент, где-то оказаться в нужном месте. Так и случилось. Я очень рад. Спасибо Богу.

Очень тяжелая победа. Настолько тяжелая, что даже эмоций не хватает. Особенно тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя... Где-то этот фактор сбивал, но мы - профессионалы и должны адаптироваться ко всем обстоятельствам.

Двигаемся дальше, ведь эта победа окончательно ничего не решила. Теперь думаем только об Аргентине. Будем готовиться к ней, анализировать и выходить на победу. Этот результат забываем - и только вперед!" - сказал Краснопир.