Краснопир: Тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя
Марокканцев был целый стадион
Фото: Віталій Клюєв
Нападающий олимпийской сборной Украины Игорь Краснопир поделился впечатлениями от матча против Марокко (2:1). Напомним, именно Краснопир забил решающий гол в компенсированное время.
"Рубчинский отдал передачу на Федора, и он сделал прострел. Я набегал и в одно касание закатил мяч в пустые ворота. Я до самого конца верил, что удастся забить, найти свой момент, где-то оказаться в нужном месте. Так и случилось. Я очень рад. Спасибо Богу.
Очень тяжелая победа. Настолько тяжелая, что даже эмоций не хватает. Особенно тяжело было играть при безумной поддержке соперника трибунами. Давят, освистывают тебя... Где-то этот фактор сбивал, но мы - профессионалы и должны адаптироваться ко всем обстоятельствам.
Двигаемся дальше, ведь эта победа окончательно ничего не решила. Теперь думаем только об Аргентине. Будем готовиться к ней, анализировать и выходить на победу. Этот результат забываем - и только вперед!" - сказал Краснопир.
Решающий матч группового этапа Украина - Аргентина состоится во вторник, 30-го июля. Сейчас у всех команд группы по 3 зачетных пункта.
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