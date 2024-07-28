Фесюн: После гола в наши ворота партнеры сказали: "Ты что, пенальти не можешь отбить, что ли?"
Комментарий после игры с Марокко
Фото: Віталій Клюєв
Голкипер олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн поделился эмоциями после победы над Марокко (2:1) в групповом этапе футбольного турнира Олимпиады.
"Было немного сложно, ведь просто невероятно давили болельщики сборной Марокко. Но когда на тебя идет такая атака, то, наоборот, хочется доказать всему стадиону, что мы здесь не просто так находимся и бьемся за свою страну.
После гола в наши ворота партнеры сказали: "Ты что, пенальти не можешь отбить, что ли?". Во втором матче 11-метровый поставили. Тяжело - два поединка и два пенальти, но ничего не сделаешь. Сил после этого матча почти не осталось. Хочется прийти в номер, упасть на кровать и спать.
Сегодня немного порадуемся, а уже завтра с новыми силами будем готовиться к Аргентине. Мы сделали только первый шаг на этой Олимпиаде. Впереди много работы и очень важная игра", - сказал Фесюн.
Матч 3-го тура группового этапа Украина - Аргентина состоится во вторник, 30-го июля. Сейчас все сборные в группе имеют по 3 очка.
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