"Я считаю, что нарушение было, но это не красная карточка": Батагов - об удалении Салюка в игре с Марокко

Защитник олимпийской сборной Украины Арсений Батагов пообщался с журналистом относительно победного матча команды с Марокко (2:1), в частности оценив нарушение правил Салюка, которое привело к его удалению и пенальти.

- Вы начали в 2 центральных защитника. Сменили Таловерова на Салюка, он был твоим партнером. Как взаимопонимание?

- Могу сказать, что я что с Таловеровым, что с Салюком много играл в паре. Ранее в молодежной сборной играл с Таловеровым, а потом в новом цикле молодежной сборной играл с Салюком все игры, мы сыграли с ним 5 официальных матчей, поэтому сыгранность на хорошем уровне. Я считаю, что мы очень неплохо играли.

- Второй тайм марокканцы очень активно начали, создавали момент за моментом. Но вы очень самоотверженно действовали - вы просто, мне кажется, были готовы лечь костьми. Какая была установка после 1-го тайма, что сказал тренер?

- Такие игры только так и выигрываются, я считаю. Надо было перейти через себя и отдаваться полностью на футбольном поле.

- Насколько влияло то, что марокканцы на трибунах очень шумели? Или, возможно, наоборот - после пустых стадионов УПЛ это вдохновляло?

- Единственное, что было трудно - то, что мы не слышали друг друга, было трудно подсказывать. Когда у нас был мяч, весь стадион свистел, и мы не слышали друг друга. Но это наоборот заводит, и какой-то интерес передается на такие игры. Вы правильно сказали, у нас такого не бывает в чемпионате Украины. Это было очень интересно, и хорошо, что такой результат получился.

- Насколько пенальти изменил план, который был на 2-й тайм, который тренер вам давал?

- Конечно, мы хотели забивать еще, но они 2-й тайм начали достаточно неплохо, немного начали нас прессинговать 1 в 1. У нас не получалось выходить из-под прессинга, и, возможно, этот момент наклевывался уже. Но я немного не понимаю того, что есть правило в футболе о двойном наказании. Такого не должно быть. Если пенальти - то это желтая карточка, если фол последней надежды за штрафной - то это красная. Я считаю, что такие правила у нас есть. Но не знаю, нас уже две игры подряд рефери...

- Хотят убить?

- Хотят убить.

- Как считаешь, нарушение там было?

- Я считаю, что нарушение было, но это не красная карточка.