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Не кардинально. Хуст обновил эмблему

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Не кардинально. Хуст обновил эмблему

Фото: ФК Хуст

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Участник Первой лиги "Хуст" представил собственный обновленный герб.

В лого сохранили бело-черные цвета клуба, очерки местного замка и рек, а также футбольный мяч. Кроме этого, модернизирована надпись "Хуст" и добавлен год основания клуба.

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Новое лого разработал автор электронного музея Закарпатского футбола Том Джобак.

До этого "Хуст" имел такую эмблему:

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Источник:
Хуст
Опубликовал: Виктор Иванчук
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