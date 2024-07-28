Не кардинально. Хуст обновил эмблему
Модернизация
Фото: ФК Хуст
Участник Первой лиги "Хуст" представил собственный обновленный герб.
В лого сохранили бело-черные цвета клуба, очерки местного замка и рек, а также футбольный мяч. Кроме этого, модернизирована надпись "Хуст" и добавлен год основания клуба.
Новое лого разработал автор электронного музея Закарпатского футбола Том Джобак.
До этого "Хуст" имел такую эмблему:
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Источник:Хуст
Опубликовал: Виктор Иванчук
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