Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера
Уже представили команде
Фото: Металіст 1925
Вчера, 28-го июля, харьковский "Металлист 1925" удовлетворил просьбу об отставке главного тренера команды Виктора Скрипника. Коуч решил покинуть команду после вылета из мини-турнира за право выступать в УПЛ.
Официальный сайт клуба сообщает, что с сегодняшнего дня команду будет тренировать Сергей Карпенко. Он будет носить приставку "исполняющий обязанности".
Руководство "Металлиста 1925" уже представило Карпенко коллективу команды, и после этого была проведена первая тренировка с новым тренером. Его ассистентами стали Вячеслав Гади и Андрей Товт.
В прошлом сезоне Сергей Карпенко работал старшим тренером юношеской команды "Металлиста 1925". Эту должность теперь будет занимать бывший тренер-аналитик клуба Максим Цвиренко.
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