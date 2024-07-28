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Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера

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Уже представили команде

Металлист 1925 назначил и.о. главного тренера

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Вчера, 28-го июля, харьковский "Металлист 1925" удовлетворил просьбу об отставке главного тренера команды Виктора Скрипника. Коуч решил покинуть команду после вылета из мини-турнира за право выступать в УПЛ.

Официальный сайт клуба сообщает, что с сегодняшнего дня команду будет тренировать Сергей Карпенко. Он будет носить приставку "исполняющий обязанности".

Руководство "Металлиста 1925" уже представило Карпенко коллективу команды, и после этого была проведена первая тренировка с новым тренером. Его ассистентами стали Вячеслав Гади и Андрей Товт.

В прошлом сезоне Сергей Карпенко работал старшим тренером юношеской команды "Металлиста 1925". Эту должность теперь будет занимать бывший тренер-аналитик клуба Максим Цвиренко.

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Сергей Карпенко Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
28.07.2024 в 20:15
Ну вот и сбылась мечта д...билов - п...зда Металлисту 1925 ((((((( Радуйтесь п - ры ((((((
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
28.07.2024 в 20:15
Ну вот и сбылась мечта д...билов - п...зда Металлисту 1925 ((((((( Радуйтесь п - ры ((((((
Ответить
0
0

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