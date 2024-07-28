Вирт - об игре Украины с Марокко: Благодаря реакции и хладнокровию Фесюна интрига сохранялась

Тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт оценил победу олимпийской сборной Украины над Марокко (2:1) во втором туре группового этапа Олимпиады.

"На мой взгляд, украинская олимпийская сборная одержала наиболее памятную победу в своей еще непродолжительной истории. Возобладать над соперником, игравшим в большинстве, которого поддерживали заполненные трибуны, много значит. Особенно после того, как марокканцы выровняли положение. Было очень трудно. Но ребята терпели, будто чувствуя, что у них будет только один шанс провести поразительную контратаку.

Кстати, в последней атаке, завершившейся взятием ворот марокканцев, активное участие приняли свежие игроки, что свидетельствует о том, что на этот раз наставник Руслан Ротань угадал с заменами.

Все ребята – молодцы, сделали отличный подарок украинским поклонникам футбола. Я бы все же, выделил вратаря Фесюна, это именно благодаря его реакции, хладнокровию интрига сохранялась.

Вспоминая, как разворачивались события в матче, казалось, что ничья станет вожделенным итогом для украинской сборной. Но она продемонстрировав характер склонила чашу весов на свою сторону. Теперь нужно обязательно в следующем поединке побеждать Аргентину и продолжать писать историю", – сказал Вирт.