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Вирт - об игре Украины с Марокко: Благодаря реакции и хладнокровию Фесюна интрига сохранялась

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Еще выделил Ротаня

Вирт - об игре Украины с Марокко: Благодаря реакции и хладнокровию Фесюна интрига сохранялась

Фото: НК Верес

Новина українською

Тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт оценил победу олимпийской сборной Украины над Марокко (2:1) во втором туре группового этапа Олимпиады.

"На мой взгляд, украинская олимпийская сборная одержала наиболее памятную победу в своей еще непродолжительной истории. Возобладать над соперником, игравшим в большинстве, которого поддерживали заполненные трибуны, много значит. Особенно после того, как марокканцы выровняли положение. Было очень трудно. Но ребята терпели, будто чувствуя, что у них будет только один шанс провести поразительную контратаку.

Кстати, в последней атаке, завершившейся взятием ворот марокканцев, активное участие приняли свежие игроки, что свидетельствует о том, что на этот раз наставник Руслан Ротань угадал с заменами.

Все ребята – молодцы, сделали отличный подарок украинским поклонникам футбола. Я бы все же, выделил вратаря Фесюна, это именно благодаря его реакции, хладнокровию интрига сохранялась.

Вспоминая, как разворачивались события в матче, казалось, что ничья станет вожделенным итогом для украинской сборной. Но она продемонстрировав характер склонила чашу весов на свою сторону. Теперь нужно обязательно в следующем поединке побеждать Аргентину и продолжать писать историю", – сказал Вирт.

Третий матч группового этапа Украина проведет во вторник, 30 июля. Команда будет противостоять сборной Аргентины. Сейчас у всех команд группы по 3 очка.

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Юрий Вирт Олимпийская сборная Украины
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.07.2024 в 21:50
они ещё не чего не выиграли а Ротаня по любому надо убирать ---угробил ЧМ ПЕТРАКОВА-- не выиграл не одного турнира --выгнали с молодёжки
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
28.07.2024 в 21:50
они ещё не чего не выиграли а Ротаня по любому надо убирать ---угробил ЧМ ПЕТРАКОВА-- не выиграл не одного турнира --выгнали с молодёжки
Ответить
0
0

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