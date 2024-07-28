Пушич: В общем, я очень доволен межсезонием

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги летних тренировочных сборов. Донецкая команда работала в Словении и Хорватии.

– В общем, я очень доволен межсезонием. Мы завершили пять недель в Словении и Хорватии, много работали. Должен похвалить всех игроков: фантастические усилия, отличное отношение, мы отлично поработали. Есть еще одна неделя, чтобы расставить несколько акцентов на определенных вещах. Нам следует всегда совершенствоваться, мы должны быть готовы и уже готовы к национальным соревнованиям.

– На этот сбор вы привлекли немало молодых игроков. Определились ли вы с теми, кто останется с "Шахтером" на сезон?

– Да, но пока я не могу вам об этом рассказать. У меня много мнений на этот счет, однако имею четкую картину. Мне нравится видеть молодых игроков на поле, чтобы дать им шанс проявить себя, и у нас есть Академия не просто так. Им, конечно, нужно иметь высокий уровень, чтобы это заслужить. Но я также должен похвалить всех молодых футболистов, впервые присоединившихся к нам.

– Антон Глущенко, один из молодых футболистов, вчера получил шанс выйти на поле с капитанской повязкой. Почему вы приняли такое решение?

– Потому что мне нравится выводить молодых игроков из зоны комфорта, чтобы они брали на себя больше ответственности, чтобы увидеть, как они действуют при такой ситуации. Он также заслужил это тем, как работал с нами. Когда ты как молодой игрок впервые приобщаешься к главной команде во время межсезонья. Думаю, он это заслужил, но я хотел увидеть, как он отреагирует и как справится с этой ситуацией. Ему удалось достаточно неплохо.

– Что будет показывать "Шахтер" в новом сезоне и какие цели вы ставите перед командой?

- Мы, безусловно, так же будем атакующей командой, которая играет, чтобы забить на один гол больше соперника, поэтому это очень важно. Чего ждать? Нельзя знать заранее. Очень важно быть готовыми к чемпионату, и мы еще одну неделю, чтобы подготовиться. Я всем доволен по сей день. Мы готовы и готовы. Снова увидим "Шахтер", который будет играть в хороший атакующий футбол и постарается победить во всех матчах.