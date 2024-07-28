  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спортивный директор Копенгагена прокомментировал возможный переход в команду Гочолейшвили
В тренде

Спортивный директор Копенгагена прокомментировал возможный переход в команду Гочолейшвили

Общие новости

Не подтвердил, но и не опроверг

Спортивный директор Копенгагена прокомментировал возможный переход в команду Гочолейшвили

shakhtar.com

Новина українською

Спортивный директор "Копенгагена" Суне Смит-Нильсен прокомментировал слухи, касающиеся перехода в датскую команду защитника "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили.

"Он играет правого защитника. Думаю, что он хороший игрок. Мы его знаем, и он нам нравится. Если он будет стоять здесь завтра – я буду счастлив", – сказал Смит-Нильсен.

Напомним, источник Geo Team сообщал, что "Копенгаген" арендует игрока на 1 год с правом выкупа. Контракт Гиорги с "Шахтером" действует до конца 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Вернидуб: Мы провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги
yellow-arrow
Пушич: В общем, я очень доволен межсезонием
yellow-arrow
Вирт - об игре Украины с Марокко: Благодаря реакции и хладнокровию Фесюна интрига сохранялась
Копенгаген Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ekstrabladet.dk
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости