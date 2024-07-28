Спортивный директор Копенгагена прокомментировал возможный переход в команду Гочолейшвили
Не подтвердил, но и не опроверг
shakhtar.com
Спортивный директор "Копенгагена" Суне Смит-Нильсен прокомментировал слухи, касающиеся перехода в датскую команду защитника "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили.
"Он играет правого защитника. Думаю, что он хороший игрок. Мы его знаем, и он нам нравится. Если он будет стоять здесь завтра – я буду счастлив", – сказал Смит-Нильсен.
Напомним, источник Geo Team сообщал, что "Копенгаген" арендует игрока на 1 год с правом выкупа. Контракт Гиорги с "Шахтером" действует до конца 2027 года.
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