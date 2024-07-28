Спортивный директор Копенгагена прокомментировал возможный переход в команду Гочолейшвили

Спортивный директор "Копенгагена" Суне Смит-Нильсен прокомментировал слухи, касающиеся перехода в датскую команду защитника "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили.

"Он играет правого защитника. Думаю, что он хороший игрок. Мы его знаем, и он нам нравится. Если он будет стоять здесь завтра – я буду счастлив", – сказал Смит-Нильсен.