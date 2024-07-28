Вернидуб: Мы провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги
В ожидании нового сезона
Фото: fckryvbas.com
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о положении дел в команде по возвращении из словенских тренировочных сборов.
– Какое настроение в команде за неделю до первого официального матча?
- Настроение рабочее. Провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги. Вернулись домой и дали ребятам несколько дней отдохнуть. Теперь начинаем подготовку к матчу с "Черноморцем". Вижу, что в коллективе настроение боевое, все готовы к первым матчам нового сезона. Но впереди еще почти неделя подготовки, будем работать.
– В команде немало новичков. Процесс адаптации у них проходит хорошо?
- С украинцами никаких проблем, с легионерами – немного тяжелее, но и они понемногу вливаются в коллектив, адаптация идет как следует. Тем более они все молоды, поэтому проблем быть не должно. Очень рассчитываю на всех новичков. Да, понимаю, что быстро интегрироваться в нашу игру им будет нелегко, нужно время. Ожидаю, что они помогут "Кривбассу" в новом сезоне и в дальнейшем.
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