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Вернидуб: Мы провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги

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В ожидании нового сезона

Вернидуб: Мы провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о положении дел в команде по возвращении из словенских тренировочных сборов.

– Какое настроение в команде за неделю до первого официального матча?

- Настроение рабочее. Провели очень неплохие мощные сборы, сыграли хорошие спарринги. Вернулись домой и дали ребятам несколько дней отдохнуть. Теперь начинаем подготовку к матчу с "Черноморцем". Вижу, что в коллективе настроение боевое, все готовы к первым матчам нового сезона. Но впереди еще почти неделя подготовки, будем работать.

– В команде немало новичков. Процесс адаптации у них проходит хорошо?

- С украинцами никаких проблем, с легионерами – немного тяжелее, но и они понемногу вливаются в коллектив, адаптация идет как следует. Тем более они все молоды, поэтому проблем быть не должно. Очень рассчитываю на всех новичков. Да, понимаю, что быстро интегрироваться в нашу игру им будет нелегко, нужно время. Ожидаю, что они помогут "Кривбассу" в новом сезоне и в дальнейшем.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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