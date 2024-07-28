Олег Федорчук: Посоветовал бы Скрипнику взять на год паузу в тренерской деятельности

Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук попытался найти причины неудач Виктора Скрипника во главе "Металлиста 1925".

"В футболе есть такое понятие: найти свою команду. Так вот, Виктор Скрипник после возвращения в Украину сумел проявить себя только в "Заре", где были качественные исполнители под его любимую игру ромбом внутри поля. Пожалуй, в дальнейшем возглавлявший соперникам команд. Скрипник, удавалось находить контраргументы против этого построения, а может, банально не хватало игроков, которые бы умели быстро перепасовывать мяч с последующими разрезными передачами, однако в "Ворскле" и, особенно, в "Металлисте 1925" все пошло кувырком.

По-моему, Скрипник должен был уйти в отставку еще после прошлого сезона, когда харьковчане умудрились занять последнее место в УПЛ и вылетели в Первую лигу. Но специалист, которому были созданы идеальные условия для работы, анонсировал скорее возвращение к элите. Снова владельцы клуба не жалели средств на приобретение новобранцев, не обращая внимания на то, подходят ли они под игру "ромбом" Скрипника. А он, похоже, не собирался брать на вооружение другие тактические схемы.

В итоге все закончилось ожидаемой неудачей уже в дополнительном мини-турнире за право заменить в УПЛ "Днепр-1". В полуфинале слобожанцы, хотя и спаслись от поражения под занавес поединка с "Левым берегом", уступили в серии послематчевых пенальти. После этого уже отчаялось в возможностях Скрипника даже очень оптимистично настроенное руководство "Металлиста 1925", и был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Что дальше? Посоветовал бы Скрипнику взять в год паузу в тренерской деятельности. Энергетические запасы не безграничны, и человеческому организму требуется перезарядка. А потом начать все сначала, хотя не думаю, что это будет происходить в какой-нибудь украинской команде", - сказал Федорчук.