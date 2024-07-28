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Легионер Полесья Макуана вернулся к тренировкам после продолжительной травмы

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Уже в общей группе

Легионер Полесья Макуана вернулся к тренировкам после продолжительной травмы

Фото: Полісся

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Прессслужба "Полесья" сообщила, что 21-летний нападающий Бени Макуана восстановился от травмы. Конголезец уже тренируется в общей группе.

Напомним, в феврале этого года у Макуна был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра. Все это время футболист залечивал повреждения.

В сезоне 2023/24 годов конголезец провел за "Полесье" 18 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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