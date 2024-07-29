Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 июля

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время станет игроком "Олимпиакоса". На понедельник у Яремчука запланирован медосмотр в Афинах. Контракт согласован на четыре года. "Олимпиакос" заплатит "Брюгге" за трансфер Яремчука 3.5 млн евро.

В субботу харьковский "Металлист 1925" удовлетворил просьбу об отставке главного тренера команды Виктора Скрипника и уже на следующий день нашел ему замену. Официальный сайт клуба сообщает, что команду будет тренировать старший тренер юношеской команды Сергей Карпенко. Он будет иметь статус "исполняющий обязанности".

В финале Испания победила команду Франции. Икер Браво из дубля "Реала" открыл счет, а после перерыва французский защитник Жереми Жаке срезал мяч в собственные ворота – 2:0. Благодаря победе Испания стала рекордсменом Европы по количеству побед на чемпионатах U-19 – теперь их 12.

Нападающий "Жироны" Артем Довбик полностью сосредоточен на трансфере в "Рому". Итальянский клуб предлагает "Жироне" за Довбика 33 млн евро и четыре млн возможных бонусов, также клуб Ла Лиги получит 15% от следующей продажи украинца. "Жирона" и "Рома" продолжают переговоры с целью согласовать трансфер до конца июля.

Фланговый защитник "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили близок к переходу в "Копенгаген". Датский клуб собирается арендовать игрока "Шахтера" на год с опцией выкупа.

"Макуана вернулся к тренировкам с командой", – сообщила пресс-служба "Полесья" о состоянии здоровья одного из своих лидеров. Вингер житомирского клуба не играл с февраля из-за тяжелой мышечной травмы. 21-летнему футболисту пришлось провести операцией.