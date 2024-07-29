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Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля

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А также новые детали трансфера Довбика в Рому и аренда игрока Шахтера в Данию

Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 июля

Роман Яремчук присоединится к Олимпиакосу

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук в ближайшее время станет игроком "Олимпиакоса". На понедельник у Яремчука запланирован медосмотр в Афинах. Контракт согласован на четыре года. "Олимпиакос" заплатит "Брюгге" за трансфер Яремчука 3.5 млн евро.

Металлист 1925 нашел и.о. главного тренера на замену Скрипнику

В субботу харьковский "Металлист 1925" удовлетворил просьбу об отставке главного тренера команды Виктора Скрипника и уже на следующий день нашел ему замену. Официальный сайт клуба сообщает, что команду будет тренировать старший тренер юношеской команды Сергей Карпенко. Он будет иметь статус "исполняющий обязанности".

Испания выиграла чемпионат Европы U-19

В финале Испания победила команду Франции. Икер Браво из дубля "Реала" открыл счет, а после перерыва французский защитник Жереми Жаке срезал мяч в собственные ворота – 2:0. Благодаря победе Испания стала рекордсменом Европы по количеству побед на чемпионатах U-19 – теперь их 12.

Рома планирует согласовать с Жироной трансфер Довбика

Нападающий "Жироны" Артем Довбик полностью сосредоточен на трансфере в "Рому". Итальянский клуб предлагает "Жироне" за Довбика 33 млн евро и четыре млн возможных бонусов, также клуб Ла Лиги получит 15% от следующей продажи украинца. "Жирона" и "Рома" продолжают переговоры с целью согласовать трансфер до конца июля.

Защитник Шахтера Гочолейшвили присоединится к Копенгагену

Фланговый защитник "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили близок к переходу в "Копенгаген". Датский клуб собирается арендовать игрока "Шахтера" на год с опцией выкупа.

Бени Макуана вернулся к тренировкам с Полесьем

"Макуана вернулся к тренировкам с командой", – сообщила пресс-служба "Полесья" о состоянии здоровья одного из своих лидеров. Вингер житомирского клуба не играл с февраля из-за тяжелой мышечной травмы. 21-летнему футболисту пришлось провести операцией.

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