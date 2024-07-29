  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
В тренде

Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо

Общие новости

Это событие они скрывали ровно год

Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо

Фото: Instagram

Новина українською

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна и центрбек киевского клуба Кристиан Биловар поделились кадрами с их венчания.

Оказывается, что это знаменательное событие произошло еще год назад. Фотографии сделаны в Киево-Печерской лавре.

"28.07.2023. Год как семья сегодня", - говорится в публикации.

Ранее пара не сообщала, что официально заключила брак.

Добавим, что Биловар является воспитанником "Динамо". За первую команду киевлян он отыграл семь матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов и одну ракету
yellow-arrow
Более 1310 оккупантов и 74 артсистемы. Генштаб назвал обновленные российские потери
yellow-arrow
Новый клуб Яремчука, Металлист 1925 назначил тренера, Испания выиграла еще одно Евро. Главные новости за 28 июля
Игорь Суркис Динамо (Киев) Кристиан Биловар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости