Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
Это событие они скрывали ровно год
Фото: Instagram
Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна и центрбек киевского клуба Кристиан Биловар поделились кадрами с их венчания.
Оказывается, что это знаменательное событие произошло еще год назад. Фотографии сделаны в Киево-Печерской лавре.
"28.07.2023. Год как семья сегодня", - говорится в публикации.
Ранее пара не сообщала, что официально заключила брак.
Добавим, что Биловар является воспитанником "Динамо". За первую команду киевлян он отыграл семь матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Финал Турнира четырех, Динамо и Полесье в ЕК, старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Марокканское издание о поражении от Украины U-23: Матч можно сравнить с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное
- Испания всухую одолела Францию и выиграла Евро U-19
- Вернидуб: Моя двоюродная сестра в Санкт-Петербурге пыталась убедить меня, что жизнь станет лучше после того, как Россия захватит Украину
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Sunderland Echo – о Русине: Вечер вторника может быть его последним шансом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн