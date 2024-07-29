Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо

Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна и центрбек киевского клуба Кристиан Биловар поделились кадрами с их венчания.

Оказывается, что это знаменательное событие произошло еще год назад. Фотографии сделаны в Киево-Печерской лавре.

"28.07.2023. Год как семья сегодня", - говорится в публикации.

Ранее пара не сообщала, что официально заключила брак.

Добавим, что Биловар является воспитанником "Динамо". За первую команду киевлян он отыграл семь матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.