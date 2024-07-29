Более 1300 оккупантов и 74 артсистемы. Генштаб назвал обновленные российские потери

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1310 оккупантов, а также вывели из строя 12 танков, 8 бронемашин и 74 артиллерийские системы. Всего Россия уже потеряла в полномасштабной войне с Украиной 576 000 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.24 ориентировочно составили: