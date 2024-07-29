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Более 1300 оккупантов и 74 артсистемы. Генштаб назвал обновленные российские потери

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217 единиц боевой техники

Более 1300 оккупантов и 74 артсистемы. Генштаб назвал обновленные российские потери

vyr. srž. A. Čemerkos nuot

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1310 оккупантов, а также вывели из строя 12 танков, 8 бронемашин и 74 артиллерийские системы. Всего Россия уже потеряла в полномасштабной войне с Украиной 576 000 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 576000 (+1310)
  • танков - 8356 (+12)
  • боевых бронированных машин - 16103 (+8)
  • артиллерийских систем - 16010 (+74)
  • РСЗО - 1129 (+2)
  • средства ПВО - 906 (+0)
  • самолетов - 363 (+0)
  • вертолетов - 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12805 (+39)
  • крылатые ракеты - 2406 (+1)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21634 (+62)
  • специальная техника - 2690 (+19)

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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