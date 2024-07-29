Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов и одну ракету
Отчёт командования Воздушных Сил
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В ночь на 29 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с мыса Чауда - Крым.
Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
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К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять шахедов. Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях.
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