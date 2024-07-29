Филатов: В отключениях света виновата только Россия, а не власть
Комментарий политика
nv.ua
В проблемах со светом, водой и отоплением виновата только Россия. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью РБК-Украина.
"И поэтому когда люди, не понимая это, постоянно в соцсетях обвиняют власть, они должны понимать, что ни власть, ни местная, ни центральная, ни правительство, ни президент в этом не виноваты. Виноваты в этом только наши враги, агрессоры, Российская федерация.
Нам нужно готовиться к, скажем так, самым сложным сценариям, и мы к ним готовимся.
К сожалению, иногда у них не коррелируются базовые вещи. Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы.
Я сейчас слышу очень много нареканий от наших жителей города, они говорят: ну мы понимаем, чего нет электричества, а чего воды нет? Так воды нет, потому что нет электричества", - сказал Филатов.
По данным МВФ, масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта - в мае серьезно повредили или уничтожили около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт). Несколько тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) в Киевской, Харьковской и Запорожской областях были полностью разрушены, другие ТЭС и ГЭС повреждены в разной степени. В целом объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.
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