Филатов: В отключениях света виновата только Россия, а не власть

В проблемах со светом, водой и отоплением виновата только Россия. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов в интервью РБК-Украина.

"И поэтому когда люди, не понимая это, постоянно в соцсетях обвиняют власть, они должны понимать, что ни власть, ни местная, ни центральная, ни правительство, ни президент в этом не виноваты. Виноваты в этом только наши враги, агрессоры, Российская федерация.

Нам нужно готовиться к, скажем так, самым сложным сценариям, и мы к ним готовимся.

К сожалению, иногда у них не коррелируются базовые вещи. Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы.

Я сейчас слышу очень много нареканий от наших жителей города, они говорят: ну мы понимаем, чего нет электричества, а чего воды нет? Так воды нет, потому что нет электричества", - сказал Филатов.