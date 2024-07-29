  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР подтвердило поражение самолета Ту-22М3
В тренде

ГУР подтвердило поражение самолета Ту-22М3

Общие новости

Это была не единственная цель

ГУР подтвердило поражение самолета Ту-22М3

Міноборони РФ

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на российском аэродроме "Оленья" был поврежден стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

"Это действительно олимпийское достижение украинских сил обороны, спецназовцев и ГУР. Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Разумеется, направление здесь угадать нетрудно. Что касается факта поражения, мы подтверждаем факт инцидента, поражения, что-то попало куда-то", - сказал Юсов.

Также в результате ударов БПЛА был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани, говорят источники NV.

Ранее 27 июля стало известно, что ночью вблизи военного аэродрома Дягилево в Рязанской области РФ слышали взрывы. Там дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переобучения летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС и Ту-22М3. Местные власти подтвердили атаку БПЛА на регион, но заявили, что повреждений нет.

По теме
yellow-arrow
Филатов: В отключениях света виновата только Россия, а не власть
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью сбила девять шахедов и одну ракету
yellow-arrow
Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
самолет ГУР война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости