ГУР подтвердило поражение самолета Ту-22М3
Это была не единственная цель
Міноборони РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что на российском аэродроме "Оленья" был поврежден стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
"Это действительно олимпийское достижение украинских сил обороны, спецназовцев и ГУР. Мы не комментируем, что и куда, но верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Разумеется, направление здесь угадать нетрудно. Что касается факта поражения, мы подтверждаем факт инцидента, поражения, что-то попало куда-то", - сказал Юсов.
Также в результате ударов БПЛА был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани, говорят источники NV.
Ранее 27 июля стало известно, что ночью вблизи военного аэродрома Дягилево в Рязанской области РФ слышали взрывы. Там дислоцируется 43-й Центр боевого применения и переобучения летного состава, оснащенный самолетами Ту-95МС и Ту-22М3. Местные власти подтвердили атаку БПЛА на регион, но заявили, что повреждений нет.
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