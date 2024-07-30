Шахтер объявил об аренде защитника, Арсенал подписал игрока сборной Италии. Главные новости за 29 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 29 июля.

Грузинский защитник чемпиона Украины Георгий Гочолеишвили продолжит выступления в Дании.

23-летний грузин будет играть на правах аренды за "Копенгаген", сообщает пресс-служба дончан. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/25, а датский клуб будет иметь право выкупа игрока.

Напомним, Гочолеишвили выступает за "Шахтер" с января 2023 года и в течение этого времени провел за "горняков" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Центральный защитник Риккардо Калафиори перешел в "Арсенал" из "Болоньи".

Игрок подписал с "канонирами" контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года. Риккардо будет носить футболку с номером 33. Как сообщает The Athletic, "Арсенал" заплатил за футболиста 45 миллионов евро.

На ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 РФШ (Латвия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. Арбитр VAR – Николай Балакин, ассистент арбитра VAR – Алексей Деревинский.

Матч состоится 31 июля в Риге. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

18-летний "Металлиста" Геннадий Синчук привлек внимание европейских клубов после его выступления на юношеском чемпионате Европы.

По информации ТаТоТаке, полузащитником заинтересовались скауты немецкого "Аугсбурга" и ряда британских клубов - "Дерби Каунти", "Мидлсбро" и "Сандерленда". Отмечается, что самую активную позицию по отношению к Синчуку занимает "Лидс Юнайтед", представители которого следят за игроком еще с этой зимой.

На матче 3-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 Украина – Аргентина будет работать интернациональная судейская бригада во главе с представителем Мавритании Дахане Бейда.Отметим, что 32-летний Бейда работал на финале последнего Кубка Африки Нигерия – Кот-д'Ивуар (1:2).