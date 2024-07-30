Шахтер объявил об аренде защитника, Арсенал подписал игрока сборной Италии. Главные новости за 29 июля

На ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 РФШ (Латвия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Панчишин. Арбитр VAR – Николай Балакин, ассистент арбитра VAR – Алексей Деревинский.
Матч состоится 31 июля в Риге. Начало – в 20:00 по киевскому времени.
18-летний "Металлиста" Геннадий Синчук привлек внимание европейских клубов после его выступления на юношеском чемпионате Европы.
По информации ТаТоТаке, полузащитником заинтересовались скауты немецкого "Аугсбурга" и ряда британских клубов - "Дерби Каунти", "Мидлсбро" и "Сандерленда". Отмечается, что самую активную позицию по отношению к Синчуку занимает "Лидс Юнайтед", представители которого следят за игроком еще с этой зимой.
На матче 3-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 Украина – Аргентина будет работать интернациональная судейская бригада во главе с представителем Мавритании Дахане Бейда.Отметим, что 32-летний Бейда работал на финале последнего Кубка Африки Нигерия – Кот-д'Ивуар (1:2).