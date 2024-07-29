Зеленский посетил передовой командный пункт ССО в районе Волчанска. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций на Харьковском направлении.

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Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами.

Спасибо за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел", - отметил президент.