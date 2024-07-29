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На России сошел с рельсов пассажирский поезд. СМИ пишут о ста пострадавших ВИДЕО

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Пассажирский поезд Казань-Адлел влетел в грузовой КамАЗ

На России сошел с рельсов пассажирский поезд. СМИ пишут о ста пострадавших ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области России.

Пострадали как минимум 100 человек, переедают русСМИ.

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Отмечается, что железнодорожная катастрофа произошла из-за выехавшего на переезд грузовика.

Также в сети публикуют видео последствий аварии.

Пропагандистское агентство РИА-Новости уточняет, что с рельсов сошли восемь вагонов, информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.

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