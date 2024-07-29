На России сошел с рельсов пассажирский поезд. СМИ пишут о ста пострадавших ВИДЕО
Пассажирский поезд Казань-Адлел влетел в грузовой КамАЗ
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Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области России.
Пострадали как минимум 100 человек, переедают русСМИ.
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Отмечается, что железнодорожная катастрофа произошла из-за выехавшего на переезд грузовика.
Также в сети публикуют видео последствий аварии.
Пропагандистское агентство РИА-Новости уточняет, что с рельсов сошли восемь вагонов, информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда.
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