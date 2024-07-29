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В ДТЭК заявили, что вторник должен пройти без отключений электроэнергии

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Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС

В ДТЭК заявили, что вторник должен пройти без отключений электроэнергии

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 30 июля, применение графиков отключения света не запланировано.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"30 июля: ограничения света не запланированы. Согласно информации от Укрэнерго, вторник должен пройти без отключений электричества", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно об этом сообщат.

Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области .

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.

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