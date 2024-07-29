УЕФА снова начислит России 4.333 балла в таблицу коэффициентов
Это больше, чем за прошлый сезон набрала Украина
Фото: twitter.com/UEFA
Российские клубы отстранены от участия турнирах под эгидой УЕФА, однако в последних двух сезонах стране-агрессору начисляли 4.333 балла в таблицу коэффициентов.
Как сообщает со ссылкой на пресс-службу УЕФА российское пропагандистское информагентство ТАСС, исполком УЕФА принял решение начислить РФ 4.333 балла и за сезон 2024/25.
Напомним, что Украина в прошлом сезоне смогла набрать 4.100 балла.
Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за войны в Украине.
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