Российские клубы отстранены от участия турнирах под эгидой УЕФА, однако в последних двух сезонах стране-агрессору начисляли 4.333 балла в таблицу коэффициентов.

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу УЕФА российское пропагандистское информагентство ТАСС, исполком УЕФА принял решение начислить РФ 4.333 балла и за сезон 2024/25.

Напомним, что Украина в прошлом сезоне смогла набрать 4.100 балла.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за войны в Украине.