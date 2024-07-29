Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине дизель, если транзит нефти Лукойла не возобновится
Также Фицо снова "наехал" на Евросоюз
фото из свободных источников
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины Мирославом Кастраном заявил, что прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Фицо.
Словацкий премьер сообщил, что обсудил с послом Кастраном вопрос поставок "Лукойла", на встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.
"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления", - пригрозил Фицо.
Он также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.
"Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья", - заявил Фицо.
Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
Популярное сейчас
- Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта
- 25-летний украинский боксер нокаутом проиграл на старте Олимпиады
- Будет медальный бой. Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 на турнире саблисток
- Момент, который может стать решающим. Украина пропускает с пенальти и остается в меньшинстве
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО