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Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине дизель, если транзит нефти Лукойла не возобновится

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Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставлять Украине дизель, если транзит нефти Лукойла не возобновится

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины Мирославом Кастраном заявил, что прекратит поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Фицо.

Словацкий премьер сообщил, что обсудил с послом Кастраном вопрос поставок "Лукойла", на встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления", - пригрозил Фицо.

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Он также добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.

"Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья", - заявил Фицо.

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

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