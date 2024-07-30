Ястремская - о поражении на Олимпиаде: Сама потеряла шансы, допускала глупые ошибки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о вылете из одиночного турнира Олимпиады и победе в паре с Мартой Костюк.

О поражении в одиночном матче

"Мне, вероятно, не хватило немного физики и покоя. У меня немного болит плечо, поеду в олимпийский поселок и спрошу, можно ли сделать МРТ, потому что оно беспокоит еще с Уимблдона. Мне было трудновато подавать, играть высокие мячи. Из-за этого я нервничала, не чувствовала себя на все 100%. Печально, что это вот так, во время Олимпиады".

"Не было сил во втором сете? Во втором сете были возможности, они были весь матч. Я сама потеряла эти шансы, допускала глупые ошибки. Наверное, это потому, что я не была спокойной изнутри, потому что беспокоилась о своем физическом состоянии".

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О парном матче с Мартой Костюк

"Мы с Мартой пару очень давно вместе не играли. Сначала мы входили в ритм, а потом более-менее разыгрались. Было прикольно. Такая небольшая ностальгия была, как раньше играли. Думаю, как для первого круга неплохо сыграли".

Сначала мы входили в игру, втягивались в нее. Плюс у нас не было много времени отдохнуть после одиночных матчей, нужно было немного времени на то, чтобы разыграться. А уже потом, как вошли в этот темп, больше ничего особенного не делали, стали стабильными и всё. На второй сет они почувствовали, что мы их немного поджимаем, так и закончили".

О том, как играть в паре с Костюк

"Не могу сказать, что мы уже очень разные по характеру. Она — горячая и эмоциональная, я тоже. Поэтому когда мы находимся с ней в балансе, все хорошо получается. Думаю, что у нас есть хорошее преимущество, учитывая нашу игру и характер".