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ВСУ ликвидировали еще 1060 оккупантов - Генштаб

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Было выбито и много техники

ВСУ ликвидировали еще 1060 оккупантов - Генштаб

Генштаб

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1060 оккупантов, а также 25 танков, 38 бронемашин и 46 артиллерийских систем.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 577060 (+1060)
  • танков - 8381 (+25)
  • боевых бронированных машин - 16141 (+38)
  • артиллерийских систем - 16056 (+46)
  • РСЗО - 1130 (+1)
  • средства ПВО - 906 (+0)
  • самолетов - 363 (+0)
  • вертолетов - 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12832 (+27)
  • крылатые ракеты - 2406 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21687 (+53)
  • специальная техника - 2696 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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