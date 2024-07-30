ВСУ ликвидировали еще 1060 оккупантов - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1060 оккупантов, а также 25 танков, 38 бронемашин и 46 артиллерийских систем.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили: