ВСУ ликвидировали еще 1060 оккупантов - Генштаб
Было выбито и много техники
Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1060 оккупантов, а также 25 танков, 38 бронемашин и 46 артиллерийских систем.
Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 577060 (+1060)
- танков - 8381 (+25)
- боевых бронированных машин - 16141 (+38)
- артиллерийских систем - 16056 (+46)
- РСЗО - 1130 (+1)
- средства ПВО - 906 (+0)
- самолетов - 363 (+0)
- вертолетов - 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12832 (+27)
- крылатые ракеты - 2406 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 21687 (+53)
- специальная техника - 2696 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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