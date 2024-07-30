Трансфер Крапивцова в Вердер сорвался

Вратарь сборной Украины U-19 мог оказаться в Бундеслиге, но участникам переговоров не удалось договориться. Скауты бременского клуба смотрели все матчи юношеской команды на Евро и сделали предложение. Киперу предоставляли место в дубле с перспективой присоединиться к первому коллективу.

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Агент футболиста Вадим Шаблий назвал условия трансфера. Немцев не устроили финансовые аспекты возможного перехода, а сам Владислав хотел бы попасть в АПЛ. Отмечается, что ряд английских клубов интересуется игроком.

На юношеском ЧЕ Крапивцов пропустил 3 гола в четырех встречах и совершил 14 сейвов. Он еще не дебютировал на взрослом уровне, а в прошлом сезоне провел 25 поединков в составе "Днепра-1" U-19.