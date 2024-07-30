Экс-нападающий Таврии будет представлять интересы украинцев на немецком рынке

Антон Шиндер после завершения игровой карьеры будет работать над трудоустройством футболистов-клиентов Pro Star Agency в ФРГ.

Это направление выбрано не случайно. В 2004 году юный нападающий покинул сумскую "Смену" и присоединился к ФК "Ян" (Регенсбург). Также экс-форвард в Германии играл в системе "Гройтер Фюрта", "Аалена", "Швабаха" и "Аммерталя". Это опыт поможет новоиспеченному агенту в продвижении интересов украинцев за границей.

В УПЛ Антон больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в "Таврии" (2010-2013) и "Ворскле" (2015-2016). Дважды Шиндер появлялся в "Шахтере", но проявить себя в стане "горняков" не сумел.