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Экс-нападающий Таврии будет представлять интересы украинцев на немецком рынке

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Пора начать агентскую деятельность

Экс-нападающий Таврии будет представлять интересы украинцев на немецком рынке

fcminaj.com

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Антон Шиндер после завершения игровой карьеры будет работать над трудоустройством футболистов-клиентов Pro Star Agency в ФРГ.

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Это направление выбрано не случайно. В 2004 году юный нападающий покинул сумскую "Смену" и присоединился к ФК "Ян" (Регенсбург). Также экс-форвард в Германии играл в системе "Гройтер Фюрта", "Аалена", "Швабаха" и "Аммерталя". Это опыт поможет новоиспеченному агенту в продвижении интересов украинцев за границей.

В УПЛ Антон больше всего запомнился болельщикам по выступлениям в "Таврии" (2010-2013) и "Ворскле" (2015-2016). Дважды Шиндер появлялся в "Шахтере", но проявить себя в стане "горняков" не сумел.

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Антон Шиндер
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Источник:
Pro Star Agency
Опубликовал: Александр Симченко
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