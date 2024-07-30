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Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света - советник премьера

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Но при одном условии

Следующие три месяца могут пройти с минимальными отключениями света - советник премьера

Укренерго

Новина українською

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина могут пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Об этом в эфире "Киев-24" сказал советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко.

"Мы вошли в период, когда генерирующего электричества в системе стало больше. Температура упала. Уменьшилось потребление. Мы, к сожалению, погодозависимы и сегодня в относительном балансе. Если не будет внешних воздействий, мы в этом относительном балансе... должны прожить следующие минимум три месяца. Это означает, что если ограничения в эти дни и будут возникать, то они будут иметь незначительный характер", - прогнозирует Бойко.

На уточнение, означает ли это, что следующие три месяца могут быть с минимальными ограничениями или вообще без отключений, Бойко ответил: "Именно так".

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицита может не быть вообще.

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Источник:
Київ24
Опубликовал: Александр Бураков
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