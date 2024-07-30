Россия начала использовать ракетный комплекс из КНДР на войне против Украины - СМИ
Официальные органы ещё комментариев не давали
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На вооружении подразделений ВС РФ были замечены северокорейские противотанковые комплексы (ПТРК) Bulsae-4. Их применение было зафиксировано аэроразведкой на одном из отрезков украинского фронта. Об этом сообщает «Милитарный».
Комплекс обнаружила украинская аэроразведка на одном из направлений, когда он находился на открытой местности.
"Bulsae-4 может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Поскольку точных данных о характеристиках северокорейского оружия почти нет, в отдельных источниках оценивают дальность поражения этого комплекса в пределах 10-25 километров. Такая дальнобойность дает возможность атаковать бронетехнику с безопасного расстояния для самого комплекса.
Пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.
Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.
Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием", - говорится в описании.
В свою очередь российские профильные ресурсы сообщают, что на фото могла попасть машина на базе БТР-80, которая потеряла колесо во время подрыва. В частности, "Военный осведомитель" пишет, что это "сочетание последствий повреждений и качества съемки".
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