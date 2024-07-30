Трамп, в случае избрания его президентом, может согласиться с нейтральным статусом Украины, - FT

Дональд Трамп в случае своего второго президентства может настаивать на нейтральном статусе Украины. Администрация Джо Байдена не соглашается с этим требованием, считая, что российский диктатор Владимир Путин на этом не остановится.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман.

Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности, включая Крым. США и их европейские союзники заявляют, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", и что они не будут навязывать украинцам мирные условия.

"Самым большим препятствием на пути к миру является не глубокое нежелание Украины идти на территориальные уступки - хотя оно является реальным. Это тот факт, что Россия все равно будет требовать урегулирования, которое предусматривает подчинение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Украинцам нужны гарантии того, что Россия не воспользуется мирным урегулированием для перевооружения, а затем снова перейдет в наступление. Пока они этого не получат, в Киеве не может быть серьезных дебатов о границах или территории", - считает Рахман.

Нынешняя позиция Киева заключается в том, что Украина должна вступить в НАТО, что означало бы, что на страну распространяются гарантии коллективной безопасности Альянса. На последнем саммите НАТО было заявлено, что "будущее Украины - в НАТО". Но было добавлено, что это произойдет лишь тогда, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Другая идея, которая имеет мощных сторонников в Вашингтоне, - это "израильский вариант", который позволил бы избежать формального договорного обязательства защищать Украину - и вместо этого полагаться на развитие Украины с помощью передовой западной военной помощи, чтобы она могла самостоятельно сдерживать будущую российскую агрессию.

"Путин, похоже, выжидает на события в Америке. Администрация Байдена не согласится на нейтральность Украины. Но администрация Трампа-Вэнса может. Пока результаты выборов в США остаются под сомнением, у Путина есть все стимулы продолжать войну", - добавляет Рахман.