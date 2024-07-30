  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трамп, в случае избрания его президентом, может согласиться с нейтральным статусом Украины, - FT
В тренде

Трамп, в случае избрания его президентом, может согласиться с нейтральным статусом Украины, - FT

Общие новости

Путин, похоже, выжидает на события в Америке

Трамп, в случае избрания его президентом, может согласиться с нейтральным статусом Украины, - FT

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дональд Трамп в случае своего второго президентства может настаивать на нейтральном статусе Украины. Администрация Джо Байдена не соглашается с этим требованием, считая, что российский диктатор Владимир Путин на этом не остановится.

Читайте такжеБайден объявил о выходе из президентской гонки США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман.

Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности, включая Крым. США и их европейские союзники заявляют, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", и что они не будут навязывать украинцам мирные условия.

"Самым большим препятствием на пути к миру является не глубокое нежелание Украины идти на территориальные уступки - хотя оно является реальным. Это тот факт, что Россия все равно будет требовать урегулирования, которое предусматривает подчинение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Украинцам нужны гарантии того, что Россия не воспользуется мирным урегулированием для перевооружения, а затем снова перейдет в наступление. Пока они этого не получат, в Киеве не может быть серьезных дебатов о границах или территории", - считает Рахман.

Нынешняя позиция Киева заключается в том, что Украина должна вступить в НАТО, что означало бы, что на страну распространяются гарантии коллективной безопасности Альянса. На последнем саммите НАТО было заявлено, что "будущее Украины - в НАТО". Но было добавлено, что это произойдет лишь тогда, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Другая идея, которая имеет мощных сторонников в Вашингтоне, - это "израильский вариант", который позволил бы избежать формального договорного обязательства защищать Украину - и вместо этого полагаться на развитие Украины с помощью передовой западной военной помощи, чтобы она могла самостоятельно сдерживать будущую российскую агрессию.

"Путин, похоже, выжидает на события в Америке. Администрация Байдена не согласится на нейтральность Украины. Но администрация Трампа-Вэнса может. Пока результаты выборов в США остаются под сомнением, у Путина есть все стимулы продолжать войну", - добавляет Рахман.

По теме
yellow-arrow
Кабмин уволил главу Госэнергонадзора и первого заместителя министра энергетики
yellow-arrow
Брагару: В матче против Аргентины будем делать все возможное
yellow-arrow
"Главное, чтобы не было пенальти". Шаран - о предстоящем матче Украины с Аргентиной
Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости