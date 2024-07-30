Кабмин уволил главу Госэнергонадзора и первого заместителя министра энергетики
Официальная причина - чиновников перейдут на другую работу
Во время заседания 30 июля Кабинет Министров Украины распорядился уволить с должностей главу Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслана Слободяна и первого заместителя министра энергетики Украины Юрия Власенко.
Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.
Решение об увольнении объяснили тем, что оба чиновника перейдут на другую работу. Их обоих назначили членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Вместо Слободяна временно исполнять обязанности главы Госэнергонадзора будет Анатолий Замулко. Однако, кого назначат на место уже бывшего заместителя министра энергетики Власенко, пока неизвестно.
С октября 2021 года Анатолий Замулко занимал должность теперь уволенного главы Госэнергонадзора Слободяна. До этого также работал в компании "Укрэнерго".
Тем временем Слободян возглавлял учреждение с 2021 года. А до этого работал на разных должностях в "Хмельницкоблэнерго". Там он был и мастером производственного участка, и директором.
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