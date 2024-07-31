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На аэродроме РФ Оленья были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР

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Восстановление этих самолетов может занять у россиян несколько месяцев

На аэродроме РФ Оленья были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время взрыва на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области РФ повреждения получили сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

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Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины капитан Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

"Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера - борт №33 и борт №31. Борт №33 - это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 - это также определенные повреждения", - сказал Юсов.

По словам офицера, восстановление этих самолетов может занять у россиян несколько месяцев, а во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Также Юсов уточнил дату и время, когда это произошло. Ранее сообщалось, что атака на военный аэродром "Оленья", "Дягилево" и в Энгельсе Саратовской области РФ состоялась ночью и утром 27 июля 2024 года.

"По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар", - сказал Юсов.

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