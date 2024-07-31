Шарий – о реконструкции стадиона Ворсклы: У меня это в голове не укладывается. Не приведет ли это к абсурдной ситуации?

Иван Шарий выступает против уменьшения стадиона "зелено-белых".

"Недавно узнал, что вместо нашего 25-тысячника, который собираются снести, намерены построить на 8500. У меня это в голове не укладывается. Полтава всегда была и остается футбольным городом. Кто только не приезжал – и участники соревнований под эгидой УЕФА, и соперники по финалу Кубка Украины и Суперкубка.

В чемпионате Украины в гости к "Ворскле" почти три десятка лет едут ведущие команды нашего футбола. Нередко в этих играх был полный стадион. Но даже когда не было аншлага, то собиралось в среднем по 15 тысяч".