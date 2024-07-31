Шарий – о реконструкции стадиона Ворсклы: У меня это в голове не укладывается. Не приведет ли это к абсурдной ситуации?
Бывший нападающий высказался по поводу обновления домашнего поля
Фото з відкритих джерел
Иван Шарий выступает против уменьшения стадиона "зелено-белых".
"Недавно узнал, что вместо нашего 25-тысячника, который собираются снести, намерены построить на 8500. У меня это в голове не укладывается. Полтава всегда была и остается футбольным городом. Кто только не приезжал – и участники соревнований под эгидой УЕФА, и соперники по финалу Кубка Украины и Суперкубка.
В чемпионате Украины в гости к "Ворскле" почти три десятка лет едут ведущие команды нашего футбола. Нередко в этих играх был полный стадион. Но даже когда не было аншлага, то собиралось в среднем по 15 тысяч".
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"Вспоминается матч чемпионата сезона 1996/97 с киевским "Динамо", в котором "Ворскла" победила 4:3. Тогда наша домашняя арена была переполнена настолько, что негде было даже яблоку упасть – пришло 26 тысяч.
Предположим, что новая арена после войны будет построена. И вот мне интересно: когда "Ворскла" выйдет в еврокубковый турнир и к ней в гости приедет какой-то именитый соперник, не приведет ли это к абсурдной ситуации, когда из 25 тысяч зрителей на трибуны смогут попасть только 8500? А что делать другим? Гулять под стадионом? Я считаю, что это ненормально”, – заявил экс-форвард.
Иван Шарий играл за "Ворсклу" во второй половине 1980-х и в течение 1990-х годов.
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