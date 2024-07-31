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Шарий – о реконструкции стадиона Ворсклы: У меня это в голове не укладывается. Не приведет ли это к абсурдной ситуации?

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Бывший нападающий высказался по поводу обновления домашнего поля

Шарий – о реконструкции стадиона Ворсклы: У меня это в голове не укладывается. Не приведет ли это к абсурдной ситуации?

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Иван Шарий выступает против уменьшения стадиона "зелено-белых".

"Недавно узнал, что вместо нашего 25-тысячника, который собираются снести, намерены построить на 8500. У меня это в голове не укладывается. Полтава всегда была и остается футбольным городом. Кто только не приезжал – и участники соревнований под эгидой УЕФА, и соперники по финалу Кубка Украины и Суперкубка.

В чемпионате Украины в гости к "Ворскле" почти три десятка лет едут ведущие команды нашего футбола. Нередко в этих играх был полный стадион. Но даже когда не было аншлага, то собиралось в среднем по 15 тысяч".

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"Вспоминается матч чемпионата сезона 1996/97 с киевским "Динамо", в котором "Ворскла" победила 4:3. Тогда наша домашняя арена была переполнена настолько, что негде было даже яблоку упасть – пришло 26 тысяч.

Предположим, что новая арена после войны будет построена. И вот мне интересно: когда "Ворскла" выйдет в еврокубковый турнир и к ней в гости приедет какой-то именитый соперник, не приведет ли это к абсурдной ситуации, когда из 25 тысяч зрителей на трибуны смогут попасть только 8500? А что делать другим? Гулять под стадионом? Я считаю, что это ненормально”, – заявил экс-форвард.

Иван Шарий играл за "Ворсклу" во второй половине 1980-х и в течение 1990-х годов.

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Ворскла (Полтава) Иван Шарий Стадион Ворскла имени А. Бутовского
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
31.07.2024 в 09:04
Як кошторисник в будівництві скажу, що демонтаж такої махіни як стадіон в Полтаві це сума порівняна з будівництвом нового стадіону на 8000 місць. Мета явно не новий "маленький" стадіон, а апетити на звільнені площі під комерційну нерухомість не за спортивним призначенням. І взагалі, як такі масштабні проекти можна робити під час військового стану та в області яка за 200 км від фронту?
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Комментарии 5
Caballero (DC)
31.07.2024 в 09:04
Як кошторисник в будівництві скажу, що демонтаж такої махіни як стадіон в Полтаві це сума порівняна з будівництвом нового стадіону на 8000 місць. Мета явно не новий "маленький" стадіон, а апетити на звільнені площі під комерційну нерухомість не за спортивним призначенням. І взагалі, як такі масштабні проекти можна робити під час військового стану та в області яка за 200 км від фронту?
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2
0
янковский ян (Запорожье)
31.07.2024 в 08:29
Тут логичное уменьшение. В реальности стадион стоит почти всегда полупустой. Приятно играть на маленьком но забитом стадионе чем на пустом. Ну и самое главное в обслуживании маленький стадион намного меньше забирает финансов.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
31.07.2024 в 08:47
Так то воно так, але 8000 глядачів - це прям дуже замало. Хоча б 10 000. Я розумію що в нас не футбольна країна і на матчі Ворскли ходить в середньому по 3000 тисячі, але потрібно ж брати з запасом. Можливо колись в нас буде успішний чемпіонат і люди будуть ходити на якісну команду, на якісний стадіон. І що потім? Перебудовувати?
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Caballero (DC)
31.07.2024 в 09:01
А Ви запитайте в спеціалістів скільки коштуватиме демонтаж існуючого стадіону і скільки будівництво нового на 8000 місць. Після цього Ви переконаєтесь, що мета демонтажу не будівництво нового маленького стадіону, а перепрофілювання площ під існуючим стадіоном не за призначенням.
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Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 08:02
Маразм в стране крепчает
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