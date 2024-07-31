Более 1000 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях

За прошедшие сутки российские войска потеряли убитыми и ранеными 1060 военных. Также Силы обороны вывели из строя 9 танков, 20 бронемашин и 30 артиллерийских систем.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили: