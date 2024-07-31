Более 1000 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях
136 единиц боевой техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки российские войска потеряли убитыми и ранеными 1060 военных. Также Силы обороны вывели из строя 9 танков, 20 бронемашин и 30 артиллерийских систем.
Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 578 120 (+1060) человек,
- танков - 8390 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 16161 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 16086 (+30) ед,
- РСЗО - 1131 (+1) ед,
- средства ПВО - 907 (+1) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12853 (+21),
- крылатые ракеты - 2407 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21739 (+52) ед,
- специальная техника - 2697 (+1).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
- Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Александр Хижняк победил бывшего украинца и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024
- Лехия к пяти украинцам планирует добавить игроков олимпийской сборной сине-желтых
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн