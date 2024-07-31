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Более 1000 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях

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136 единиц боевой техники

Более 1000 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки российские войска потеряли убитыми и ранеными 1060 военных. Также Силы обороны вывели из строя 9 танков, 20 бронемашин и 30 артиллерийских систем.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 578 120 (+1060) человек,
  • танков - 8390 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 16161 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 16086 (+30) ед,
  • РСЗО - 1131 (+1) ед,
  • средства ПВО - 907 (+1) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12853 (+21),
  • крылатые ракеты - 2407 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21739 (+52) ед,
  • специальная техника - 2697 (+1).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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