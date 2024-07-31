Вылет олимпийской сборной Украины, Левый берег будет играть в УПЛ, Яремчук присоединился к Олимпиакосу. Главные новости за 30 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 июля

Украинская команда U-23 не справилась в последнем туре с Аргентиной и покинула олимпийский турнир. Тьяго Альмада в начале второго тайма забил первый гол "Альбиселесте", а точку в игре поставил Клаудио Эчеверри – 2:0. Из группы B в четвертьфинал вышли Марокко и Аргентина. Украина завершила группу на третьем месте.

Клуб из пригорода Киева не оставил шансов "Минаю" в финальном матче турнира четырех, забив три гола – 3:0 (Сухоручко, Синица, Когут). "Левый берег" занял место в УПЛ, которое освободил "Днепр-1". Ранее из Первой лиги в УПЛ вышли "Ингулец" и "Карпаты". "Минай" начнет сезон 2024/25 в Первой лиге.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук подписал контракт на четыре года с "Олимпиакосом". "Олимпиакос" заплатил "Брюгге" за Яремчука три с половиной млн евро (пять с возможными бонусами). В прошлом сезоне украинец играл в аренде в "Валенсии". На трансфере Яремчука настаивал главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар.

"Рома" получила окончательное "да" от Артема Довбика, однако еще не договорилась с "Жироной". "Волки" предлагают "Жироне" соглашение по принципу 30 млн евро + 5 бонусов, зато клуб украинца требует 35+5 млн евро. Технический директор "Ромы" Флоран Гизольфи поехал в Испанию, чтобы в среду согласовать вопрос трансфера лично. В итальянском клубе надеются, что Гизольфи будет возвращаться в "Рому" уже в компании Довбика.

Азербайджанский "Нефтчи" объявил о подписании 25-летнего вингера "Черноморца" Андрея Штогрина. Контракт с игроком подписан на три года. В прошлом сезоне Штогрин сыграл все 30 матчей УПЛ, в которых забил восемь мячей и отдал пять ассистов.

Луганская "Заря" продлила арендные соглашения с полузащитниками "Динамо" Александром Яциком и Игорем Горбачем, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний Яцик и 20-летний Горбач прошлый сезон также провели в составе "черно-белых".