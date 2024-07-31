Одна из самых массированных атак БпЛА. Силы ПВО сбили ночью 89 шахедов и ракету X-59
Уничтожены все цели
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара была Киевщина, на которую было выпущено более 40 дронов.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Также отмечается, что это одна из самых массированных атак ударными беспилотниками с начала полномасштабного вторжения. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.
Из 89-ти дронов, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.
К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.
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