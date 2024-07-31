  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Одна из самых массированных атак БпЛА. Силы ПВО сбили ночью 89 шахедов и ракету X-59
В тренде

Одна из самых массированных атак БпЛА. Силы ПВО сбили ночью 89 шахедов и ракету X-59

Общие новости

Уничтожены все цели

Одна из самых массированных атак БпЛА. Силы ПВО сбили ночью 89 шахедов и ракету X-59

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара была Киевщина, на которую было выпущено более 40 дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также отмечается, что это одна из самых массированных атак ударными беспилотниками с начала полномасштабного вторжения. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Из 89-ти дронов, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

По теме
yellow-arrow
ВСУ ночью поразили военный склад оккупантов под Курском - Генштаб
yellow-arrow
Ральф Рангник проведет семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины
yellow-arrow
В Тегеране был убит политический лидер ХАМАСа
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Zаpр Brannigan (Київ)
31.07.2024 в 10:18
Дякую, Зе! Дякую, ЗСУ! Тримаймось!
Ответить
4
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Zаpр Brannigan (Київ)
31.07.2024 в 10:18
Дякую, Зе! Дякую, ЗСУ! Тримаймось!
Ответить
4
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости