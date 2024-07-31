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В Тегеране был убит политический лидер ХАМАСа

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За день до этого был также ликвидирован командир "Хезболлы"

В Тегеране был убит политический лидер ХАМАСа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили утром в столице Ирана.

Об этом сообщил Корпус стражей Исламской революции Ирана.

"Сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского Сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его охранников погибли", - говорится в заявлении.

Во вторник, 30 июля, Хания находился в Тегеране на церемонии приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иран не предоставил никаких подробностей о том, как был убит Хания, а гвардия заявила, что нападение расследуется.

Ранее Израиль заявил, что "ликвидировал" Фуада Шукра, командира боевиков "Хезболлы", который, как утверждают израильтяне, стоял за ракетным обстрелом квартиры в Бейруте на выходных, в результате которого погибли 12 израильских молодых людей.

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Источник:
AP
Опубликовал: Александр Бураков
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