Ральф Рангник проведет семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины
Известный футбольный тренер приедет в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 2 августа "профессор" современного европейского футбола, автор футбольных методологий, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник по приглашению Украинской ассоциации футбола приедет в Киев поделиться своим более чем 30-летним опытом с украинскими тренерами.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Известный специалист проведет теоретически-практический семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины, профессиональных клубов Украины и детских академий.
Семинар будет состоять из двух частей: лекция и практическое занятие на стадионе им. Виктора Банникова. После этого Ральф Рангник пообщается с медиа.
Пресс-подход начнется в 13:30. Начало тренировки - в 14:00.
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