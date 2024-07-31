Ральф Рангник проведет семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины

В пятницу, 2 августа "профессор" современного европейского футбола, автор футбольных методологий, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник по приглашению Украинской ассоциации футбола приедет в Киев поделиться своим более чем 30-летним опытом с украинскими тренерами.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Известный специалист проведет теоретически-практический семинар для представителей тренерских штабов сборных Украины, профессиональных клубов Украины и детских академий.

Семинар будет состоять из двух частей: лекция и практическое занятие на стадионе им. Виктора Банникова. После этого Ральф Рангник пообщается с медиа.

Пресс-подход начнется в 13:30. Начало тренировки - в 14:00.