ВСУ ночью поразили военный склад оккупантов под Курском - Генштаб
Детали ещё выясняются
t.me/GeneralStaffZSU
Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Telegram.
"Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (российская федерация).
Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.
Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими
Сил обороны.
Подробная информация о результате поражения уточняется", - говорится в заявлении.
31 июля Минобороны РФ отчиталось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете. По данным оккупантов, ПВО якобы сбило 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре - над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом - по одному.
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