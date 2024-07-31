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ВСУ ночью поразили военный склад оккупантов под Курском - Генштаб

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ВСУ ночью поразили военный склад оккупантов под Курском - Генштаб

t.me/GeneralStaffZSU

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Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Telegram.

"Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (российская федерация).

Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания.

Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими
Сил обороны.

Подробная информация о результате поражения уточняется", - говорится в заявлении.

31 июля Минобороны РФ отчиталось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете. По данным оккупантов, ПВО якобы сбило 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре - над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом - по одному.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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