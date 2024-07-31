ВСУ ночью поразили военный склад оккупантов под Курском - Генштаб

Силы обороны нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Telegram.

"Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (российская федерация). Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания. Боевую работу вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими

Сил обороны. Подробная информация о результате поражения уточняется", - говорится в заявлении.

31 июля Минобороны РФ отчиталось о якобы 19 сбитых беспилотниках и одной ракете. По данным оккупантов, ПВО якобы сбило 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, четыре - над Брянской, над Курской, Калужской, Ростовской областями и Крымом - по одному.