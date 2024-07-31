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Зеленский - о 89 сбитых шахедах: Такая же эффективность защиты нужна и от ракет и авиации

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"Необходимы смелые решения" (с)

Зеленский - о 89 сбитых шахедах: Такая же эффективность защиты нужна и от ракет и авиации

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что сбитие всех 89 вражеских беспилотников за ночь 31 июля свидетельствует о возможности Украины защитить свое небо от российских ударов при достаточном обеспечении со стороны партнёров.

"89 "шахедов" сбито за прошедшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат. Украинцы могут полностью защитить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение.

Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и точно", - говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Напомним, что во время ночной атаки оккупанты использовали 89 дронов и одну управляемую авиационную ракету X-59. Эта атака стала самой массовой по Киеву с начала 2024 года.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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