Спортивный журналист организовал сбор для нужд одной из бригад ВСУ

Спортивный журналист Александр Демьянчук, который служит в ВСУ, организовал сбор на приобретение автомобиля.

В ближайшее время Александр отправится в одно из подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины для выполнения задач на Запорожском направлении.

Поэтому просим вас присоединиться к сбору средств на БФ "Авто Фронта" автомобиля КИА Sorento, который будет передан Демьянчуку для выполнения служебных обязанностей.

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/3npVyYqqtZ

Ранее Александр работал на сайте UA-Футбол. Также добавим, что Демьянчук является членом НСЖУ и пресс-атташе ФК "Пробий".