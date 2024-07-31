Спортивный журналист организовал сбор для нужд одной из бригад ВСУ
Без вашей помощи никак
Фото: facebook.com
Спортивный журналист Александр Демьянчук, который служит в ВСУ, организовал сбор на приобретение автомобиля.
В ближайшее время Александр отправится в одно из подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины для выполнения задач на Запорожском направлении.
Поэтому просим вас присоединиться к сбору средств на БФ "Авто Фронта" автомобиля КИА Sorento, который будет передан Демьянчуку для выполнения служебных обязанностей.
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Ранее Александр работал на сайте UA-Футбол. Также добавим, что Демьянчук является членом НСЖУ и пресс-атташе ФК "Пробий".
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