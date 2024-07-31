  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Спортивный журналист организовал сбор для нужд одной из бригад ВСУ
В тренде

Спортивный журналист организовал сбор для нужд одной из бригад ВСУ

Общие новости

Без вашей помощи никак

Спортивный журналист организовал сбор для нужд одной из бригад ВСУ

Фото: facebook.com

Новина українською

Спортивный журналист Александр Демьянчук, который служит в ВСУ, организовал сбор на приобретение автомобиля.

В ближайшее время Александр отправится в одно из подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины для выполнения задач на Запорожском направлении.

Поэтому просим вас присоединиться к сбору средств на БФ "Авто Фронта" автомобиля КИА Sorento, который будет передан Демьянчуку для выполнения служебных обязанностей.

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/3npVyYqqtZ

Ранее Александр работал на сайте UA-Футбол. Также добавим, что Демьянчук является членом НСЖУ и пресс-атташе ФК "Пробий".

По теме
yellow-arrow
Полесье – Олимпия. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги конференций
yellow-arrow
ГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии, - СМИ
yellow-arrow
Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости