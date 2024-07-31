Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Напомним, парламент принял соответствующий законопроект 18 июля. Кроме разрешения на приостановление выплат по внешнему долгу, документ позволяет правительству перевести гарантированный государством долг бывшего "Укравтодора" в "периметр" государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн + проценты).

В Министерстве финансов принятие закона назвали необходимым техническим решением, которое придает правительству гибкость перед достижением принципиального соглашения о реструктуризации с собственниками государственного и гарантированного государством внешнего коммерческого долга Украины.

Как сообщалось, Украине удалось добиться принципиальных договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации долга.

Принципиальное соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, представляющие вместе владельцев около 25% облигаций.

По данным Минфина, соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму $1,17 млрд состоится в 2029 году. Для сравнения без реструктуризации основная сумма долга на $9,38 млрд (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.