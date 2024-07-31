Первые истребители F-16 прибыли в Украину, - Bloomberg

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину, сообщает Bloomberg.

Издание пишет о том, что это может помочь Украине отражать атаки России.

Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец июля, и он был соблюден, сообщают источники, которые находятся в курсе этого вопроса. Впрочем, также отмечается, что количество поставленных самолетов пока невелико.

Также по словам источников, пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались вместе со своими западными союзниками, немедленно приступить к использованию истребителей, или этот процесс займет больше времени.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев по этому поводу.

Отмечается, что потребовалось больше года, чтобы западным самолетам все-таки прибыть в Украину. Президент США Джо Байден отказался от своих возражений против отправки F-16 в Украину в мае 2023 года после неоднократных просьб президента Владимира Зеленского и союзников по НАТО разрешить их передачу.

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Это произошло на фоне интенсивных дебатов о том, дадут ли F-16 Украине какое-либо решающее преимущество. Некоторые опытные западные летчики дискутировали о том, что самолеты не станут тем решающим фактором перелома в войне, о чем утверждает Украина.