  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первые истребители F-16 прибыли в Украину, - Bloomberg
В тренде

Первые истребители F-16 прибыли в Украину, - Bloomberg

Общие новости
Обновлено

Впрочем, количество поставленных самолетов пока невелико

Первые истребители F-16 прибыли в Украину, - Bloomberg

Ксения Кулешова/Bloomberg

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину, сообщает Bloomberg.

Издание пишет о том, что это может помочь Украине отражать атаки России.

Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец июля, и он был соблюден, сообщают источники, которые находятся в курсе этого вопроса. Впрочем, также отмечается, что количество поставленных самолетов пока невелико.

Читайте такжеГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии, - СМИ

Также по словам источников, пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались вместе со своими западными союзниками, немедленно приступить к использованию истребителей, или этот процесс займет больше времени.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев по этому поводу.

Отмечается, что потребовалось больше года, чтобы западным самолетам все-таки прибыть в Украину. Президент США Джо Байден отказался от своих возражений против отправки F-16 в Украину в мае 2023 года после неоднократных просьб президента Владимира Зеленского и союзников по НАТО разрешить их передачу.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Это произошло на фоне интенсивных дебатов о том, дадут ли F-16 Украине какое-либо решающее преимущество. Некоторые опытные западные летчики дискутировали о том, что самолеты не станут тем решающим фактором перелома в войне, о чем утверждает Украина.

По теме
yellow-arrow
Буряк: Михавко и Пономаренко – будущее не только Динамо, но и надеюсь, всего украинского футбола
yellow-arrow
В шаге от третьего раунда. Партизан - Динамо Киев. Текстовая трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
yellow-arrow
Караваев, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте Динамо на ответный матч с Партизаном
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости