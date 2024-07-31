Алиев: Воевать будут все. Если страна скажет надо - сам поеду на фронт

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью белорусской "Трибуне" рассказал о войне в Украине.

– Наш народ очень сильно разделился. В Киеве и Одессе вообще уже не понимают, что такое война. Люди ходят, веселятся, на дискотеках танцуют, в барах отдыхают. Мне неприятно это видеть. Прекрасно понимаю пацанов с фронта, которые тоже это видят в интернете, понимаю, почему они злые. Ну ничего, все будут воевать. А еще у нас очень много ухилянтів, которые прячутся, не хотят воевать за свою страну, чтобы у нас было мирное небо.

– Ухилянтів стало больше за последнее время?

– Не знаю, но они есть. И в этом вопросе могу говорить только за себя. Я такой человек, который ничего не боится, мне все равно. Сразу пошел в ряды теробороны, сейчас – ВСУ. А война когда-нибудь закончится. И интересно, как те люди, которые веселятся, будут смотреть в глаза пацанам, вернувшимся с фронта, кто сидел в окопах и воевал за нашу страну.

– Некоторые говорят, что невозможно жить все время мыслями о войне.

– Это понятно, мы же не роботы, можно где-то и расслабиться. Но можно же сделать это не так явно. Например, сходить в ресторан с друзьями, позволить себе выпить, пообщаться. Но то, как ведут себя многие украинцы, мне это уже надоело. Столько гибнет наших пацанов, сколько уже идет война, а они веселятся.

– У украинцев меньше патриотизма не стало?

– У тех, кто находится на войне, его никогда меньше не станет. А за остальных говорить не хочу и не буду. Если бы ты был патриот, то давно был бы в рядах ВСУ.

– Сейчас некоторые опросы показывают, что больше трети украинцев согласна закончить войну и отдать оккупированные территории России.

– Никогда в жизни не поверю в эти цифры. Мы – сильный народ, и будем биться до конца. Откуда такие цифры – вообще не представляю. У нас много где обманывают, в том числе военных. Поэтому и подобным опросам не верю. Украинцы не станут отдавать свои территории, даже если это поможет сразу закончить войну.

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– Вас в любой момент могут отправить на фронт?

– Если страна скажет "надо", значит, поеду. Более того, уже бывал в горячих точках. Если я большую часть времени провожу в Киеве, это не значит, что никуда не езжу. Чем могу, тем помогаю пацанам. Благодарен волонтерам, которые собирают помощь для воюющих. И мы всегда может решить вопросы по той же гуманитарной помощи, по отправке каких-то вещей.

– Как вас изменила война?

– Я стал более злой на Россию. И вы прекрасно понимаете, почему так происходит.