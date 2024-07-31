В украинском футболе вступило в силу правило о дополнительной замене в случае сотрясения мозга у игрока. Это правило уже действовало во время матчей мини-турнира за право заменить "Днепр-1" в УПЛ. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

Отныне в перечень документов, регламентирующих матч, каждая из команд получает по две карточки: "карточка сотрясения мозга" и "карточка ответа на сотрясение мозга". Благодаря этим документам можно проводить дополнительную замену независимо от количества уже сделанных замен в матче и использованных для замен слотов.

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Дополнительная замена разрешается в случае, если игрок команды во время матча получает сотрясение мозга. Тогда команда, чей игрок пострадал, заполняет соответствующую "карточку сотрясения мозга" и проводит замену, которая не входит в перечень стандартно разрешенных пяти замен и трех разрешенных слотов. Если одна из команд делает такую замену, тогда команда-соперница получает право на свою замену через карточку "ответ на сотрясение мозга". Эта замена также может быть осуществлена поверх регламентированных пяти замен и трех слотов.

Отметим, что для того, чтобы использовать замену по сотрясению мозга, арбитрам матча должны донести информацию о сотрясении мозга у игрока. Это могут сделать врач команды, тренер команды или капитан команды.

Теоретически возможен случай, когда команды могут осуществить даже по семь замен (+2 к регламентированным пяти). Это в ситуации, если в борьбе игроки обеих команд одновременно получат сотрясение мозга. Тогда каждая из команд использует квоту замены игрока "по сотрясению мозга" плюс каждой добавляется квота на замену в "ответ на сотрясение мозга".