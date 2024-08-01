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Окончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля

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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 июля

Окончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля

fcdynamo.com

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 31 июля.

Довбик в шаге от Рима

Одна из главных трансферных эпопей уходящего лета близка к концу. Судя по всему, Артем Довбик отправится покорять Рим. Агент форварда сборной Украины уже постит футболку "Ромы" с именем своего клиента. В четверг ожидается подписание контракта.

Повторное побоище от ДК

"Динамо" снова разбило "Партизан" в рамках квалификации Лиги Чемпионов. После 6:2 в первой игре сербы получили 0:3 на своем поле в Белграде. Таким образом киевляне прошли второй раунд отбора и гарантировали себе место в групповом этапе еврокубка – Лига Европы точно в кармане, можно помечтать и об ЛЧ.

Гальярдо вернется в Ривер

Марсело Гальярдо возвращается в "Ривер Плейт". После вояжа в "Аль-Иттихад" Гальярдо снова возглавит аргентинский клуб, заменив на посту главного тренера Мартина Демичелиса. Ранее Гальярдо работал в "Ривере" с 2014-го по 2022-й год, став самым успешным наставником в истории клуба.

Уход Рабьо

Адриен Рабьо покидает "Ювентус". Соглашение французского хавбека с туринским клубом истекло, а к новому договору стороны так и не пришли. Рабьо отыграл в Турине 5 сезонов, перейдя в клуб в 2019-м году в статусе свободного агента.

Мбаппе купил акции Кана

В то время как Рабьо занят поисками нового клуба, его партнер по сборной Килиан Мбаппе купил себе клуб. Звезда мадридского "Реала" стал совладельцем клуба "Кан" из Лиги 2. Мбаппе приобрел ключевой пакет акций в виде 80%. Сделка оценивается менее чем в 20 млн евро.

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