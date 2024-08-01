  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны за сутки уничтожили еще 1370 оккупантов - Генштаб
В тренде

Силы обороны за сутки уничтожили еще 1370 оккупантов - Генштаб

Общие новости

Уничтожено также 293 единицы вражеской техники

Силы обороны за сутки уничтожили еще 1370 оккупантов - Генштаб

Азов

Новина українською

По итогам июля Россия потеряла более 35 тысяч военных, за минувшие сутки - 1370 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 579 490 (+1370) человек,
  • танков - 8399 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 203 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 16 119 (+33) ед,
  • РСЗО - 1132 (+1) ед,
  • средств ПВО - 907 (+0) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 968 (+115),
  • крылатых ракет - 2407 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 816 (+77) ед,
  • специальной техники - 2713 (+16).
По теме
yellow-arrow
Окончательное решение Довбика и побоище в Белграде. Главные новости за 31 июля
yellow-arrow
"Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Партизан - Динамо. Обзор послематчевой сербской прессы
yellow-arrow
Тренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз - все остальное было плохо
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости