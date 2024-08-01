Силы обороны за сутки уничтожили еще 1370 оккупантов - Генштаб
Уничтожено также 293 единицы вражеской техники
Азов
По итогам июля Россия потеряла более 35 тысяч военных, за минувшие сутки - 1370 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 579 490 (+1370) человек,
- танков - 8399 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 16 203 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 16 119 (+33) ед,
- РСЗО - 1132 (+1) ед,
- средств ПВО - 907 (+0) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 968 (+115),
- крылатых ракет - 2407 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21 816 (+77) ед,
- специальной техники - 2713 (+16).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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