ПВО ночью уничтожила 7 вражеских шахедов
7/7
https://t.me/ComAFUA/366
В ночь на 1 августа 2024 года российские оккупанты ударили баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской обл. и Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - рф.
Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми ударных беспилотников. Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине.
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Партизан - Динамо. Обзор послематчевой сербской прессы
- Китай вырывается в лидеры, Франция – уже вторая, коллекция Украины без пополнения. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Динамо в игре. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
- Фесюн: После гола в наши ворота партнеры сказали: "Ты что, пенальти не можешь отбить, что ли?"
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн