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ПВО ночью уничтожила 7 вражеских шахедов

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ПВО ночью уничтожила 7 вражеских шахедов

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В ночь на 1 августа 2024 года российские оккупанты ударили баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской обл. и Крыма, а также ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым, Курск - рф.

Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми ударных беспилотников. Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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